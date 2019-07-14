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11:03, 14 июля 2019 151
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Правительство одобрило повышение выплат на детей

Правительство одобрило повышение выплат на детей

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий повышение выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом сообщил сайт кабмина.

Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе.

Как сообщил в конце июня Дмитрий Медведев, такие выплаты составят около десяти тысяч рублей на одного ребенка в месяц.

Теперь законопроект направят в Госдуму.


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