Опубликованы подробности поисков десятилетнего ребенка, пропавшего в Рязанской области

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Стали известны подробности поисков пропавшего в Рязанской области десятилетнего ребенка. Их опубликовал ПСО «Лиза Алерт» в своей
Сообщение о пропаже мальчика поступило в пятницу, 12 июля, в 15 часов дня. На тот момент с пропажи ребенка прошли уже сутки.
Активисты начали с информационной работы — позвонили в больницы, поговорили со свидетелями, изучили информацию в социальных сетях).
Рассылка «Билайн» ушла на 366 человек. Недавно отряд запустил sms-оповещения о поисках. Также рассылку с ориентировкой получили водители, подключенные к платформе «Яндекс-Такси».
Силами отряда и неравнодушных людей распечатано свыше 500 цветных и черно-белых ориентировок. Активисты осмотрели подвалы, чердаки, открытые колодцы, частный сектор. Готовились группы для осмотра ж/д путей, района школы, где учился пропавший и мест предыдущего места жительства.
На призыв о помощи откликнулись многие жители города. Прибывающие в штаб, приносили с собой бумагу, скотч, батарейки и уже распечатанные ориентировки.
В 22:36 появилась
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