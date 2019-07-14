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13:01, 14 июля 2019 28
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Опубликованы подробности поисков десятилетнего ребенка, пропавшего в Рязанской области

Опубликованы подробности поисков десятилетнего ребенка, пропавшего в Рязанской области

Стали известны подробности поисков пропавшего в Рязанской области десятилетнего ребенка. Их опубликовал ПСО «Лиза Алерт» в своей группе «ВКонтакте».

Сообщение о пропаже мальчика поступило в пятницу, 12 июля, в 15 часов дня. На тот момент с пропажи ребенка прошли уже сутки.

Активисты начали с информационной работы — позвонили в больницы, поговорили со свидетелями, изучили информацию в социальных сетях).

Рассылка «Билайн» ушла на 366 человек. Недавно отряд запустил sms-оповещения о поисках. Также рассылку с ориентировкой получили водители, подключенные к платформе «Яндекс-Такси».

Силами отряда и неравнодушных людей распечатано свыше 500 цветных и черно-белых ориентировок. Активисты осмотрели подвалы, чердаки, открытые колодцы, частный сектор. Готовились группы для осмотра ж/д путей, района школы, где учился пропавший и мест предыдущего места жительства.

На призыв о помощи откликнулись многие жители города. Прибывающие в штаб, приносили с собой бумагу, скотч, батарейки и уже распечатанные ориентировки.

В 22:36 появилась информация, что мальчик найден.


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