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14:22, 14 июля 2019 493
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На Лазаревском кладбище девочка-подросток выбросила коробку с новорожденными щенками

На Лазаревском кладбище девочка-подросток выбросила коробку с новорожденными щенками

На Лазаревском кладбище девочка-подросток выбросила коробку с новорожденными щенками. Об этом журналисту RZN.info сообщили зоозащитники.

В коробке оказалось пять маленьких щенков, которые еще не успели открыть глаза. Все собаки — девочки. Очевидцы говорят, что коробку принесла девочка-подросток 13-14 лет.

Сейчас животным требуется круглосуточный уход — каждые три часа их нужно кормить детской смесью.

«На кладбище им совсем не место, там опасно, а по ночам холодно. Каждый день есть большой риск. Ищем малышкам дом! И любая помощь сейчас приветствуется, в том числе передержка», — сказала зоозащитица.

Если вы имеете возможность помочь активистам или забрать одного из щенков, необходимо связаться с куратором Юлией «ВКонтакте» или по телефону +7 (910) 902-07-02.


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