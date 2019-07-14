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На Лазаревском кладбище девочка-подросток выбросила коробку с новорожденными щенками. Об этом журналисту RZN.info сообщили зоозащитники.
В коробке оказалось пять маленьких щенков, которые еще не успели открыть глаза. Все собаки — девочки. Очевидцы говорят, что коробку принесла девочка-подросток 13-14 лет.
Сейчас животным требуется круглосуточный уход — каждые три часа их нужно кормить детской смесью.
«На кладбище им совсем не место, там опасно, а по ночам холодно. Каждый день есть большой риск. Ищем малышкам дом! И любая помощь сейчас приветствуется, в том числе передержка», — сказала зоозащитица.
Если вы имеете возможность помочь активистам или забрать одного из щенков, необходимо связаться с куратором
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