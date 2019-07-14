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10:27, 14 июля 2019 259
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Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех

Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех. Результаты исследования опубликовало РИА Новости со ссылкой на сервис Biletix.

Аналитики изучили бронирования авиабилетов туда-обратно в 2019 году.

В среднем, авиапассажиры на Чукотке приобретают авиабилеты туда-обратно с промежутком между вылетом и прилетом в 44 дня, жители Магадана — в 31 день, Камчатки — в 26 дней. В пятерку также вошли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ (по 17 дней). В среднем по России этот показатель составляет 11 дней.

Меньше всего времени между началом авиапутешествия и возвращением проходит у жителей Астраханской, Волгоградской, Костромской и Кировской областей и Чувашии (пять-шесть дней).


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