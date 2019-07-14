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Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех. Результаты исследования опубликовало РИА
Аналитики изучили бронирования авиабилетов туда-обратно в 2019 году.
В среднем, авиапассажиры на Чукотке приобретают авиабилеты туда-обратно с промежутком между вылетом и прилетом в 44 дня, жители Магадана — в 31 день, Камчатки — в 26 дней. В пятерку также вошли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ (по 17 дней). В среднем по России этот показатель составляет 11 дней.
Меньше всего времени между началом авиапутешествия и возвращением проходит у жителей Астраханской, Волгоградской, Костромской и Кировской областей и Чувашии (пять-шесть дней).
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.