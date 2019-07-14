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21:47, 14 июля 2019 301
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Джокович обыграл Федерера в самом долгом финале Уимблдона

Джокович обыграл Федерера в самом долгом финале Уимблдона

В воскресенье, 14 июля, сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале Уимблдона швейцарца Роджера Федерера с счетом 3:2 (7:6, 2:6, 7:6, 2:6, 13:12). Впервые на турнире спортсмены сыграли тай-брейк в решающем сете.

Финал стал самым долгим в истории и продолжался 4 часа 55 минут.

Для Джоковича эта победа стала пятой на Уимблдоне, ранее он побеждал в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

Фото Twitter Wimbledon


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