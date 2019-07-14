Движение по одной из центральных рязанских улиц перекроют на пять дней

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
По улице Подгорной на пять дней перекроют движение. Об этом сообщил
Движение закроют с 10:00 15 июля до 0:00 20 июля из-за ремонта теплотрассы.
На время работ установят соответствующие знаки, место огородят.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ понедельник в Рязанской области потеплеет до +26 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →В поисках дома. В Рязани впервые прошла выставка собак, ищущих хозяев
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.