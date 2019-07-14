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16:45, 14 июля 2019 859
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Движение по одной из центральных рязанских улиц перекроют на пять дней 1

Движение по одной из центральных рязанских улиц перекроют на пять дней

По улице Подгорной на пять дней перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение закроют с 10:00 15 июля до 0:00 20 июля из-за ремонта теплотрассы.

На время работ установят соответствующие знаки, место огородят.


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