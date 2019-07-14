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9:00, 14 июля 2019 558
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Авторы «индекса бигмака» назвали рубль самой недооцененной валютой в мире

Авторы «индекса бигмака» назвали рубль самой недооцененной валютой в мире

Журнал Economist назвал рубль самой недооцененной валютой в мире. Издание опубликовало новый «индекс бигмака».

Согласно исследованию, курс рубля сейчас на 64,5 процента больше его реальной стоимости.

В США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов. Справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

На текущий момент наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера Биг Мак из ресторана McDonald’s. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.


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