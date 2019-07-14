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18:36, 14 июля 2019 617
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На трех рязанских улицах на неделю отключат горячую воду. Адреса

На трех рязанских улицах на неделю отключат горячую воду. Адреса

С понедельника, 15 июля, на трех рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за плановой профилактики до 19 июля воды не будет по адресам:

  • улица Васильевская, дом 11 (детсад №21);
  • улица Васильевский переулок, дом 1 (детсад №27);
  • улица Сенная, дом 3.

С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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