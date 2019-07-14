На трех рязанских улицах на неделю отключат горячую воду. Адреса

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С понедельника, 15 июля, на трех рязанских улицах отключат горячую воду. Об этом сообщил
Из-за плановой профилактики до 19 июля воды не будет по адресам:
С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа информацию о рязанском педофиле следователи обещают вознаграждение
|
cледующая новость →В Недостоеве благоустроили конечную остановку маршруток
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.