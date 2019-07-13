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9:40, 13 июля 2019 717
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В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха 1

В Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха

В июне текущего года в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Об этом сообщил сайт рязанского отделения Росгидромета.

В атмосфере зафиксировали повышенный уровень фенола и сероуглерода.

Отмечается, что наблюдения проводились ежедневно четыре раза в сутки.

Для наблюдений отобрали и проанализировали 2538 проб воздуха по девяти ингредиентам.

Случаев аварийного загрязнения воздуха не зафиксировали.


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