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В июне текущего года в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Об этом сообщил
В атмосфере зафиксировали повышенный уровень фенола и сероуглерода.
Отмечается, что наблюдения проводились ежедневно четыре раза в сутки.
Для наблюдений отобрали и проанализировали 2538 проб воздуха по девяти ингредиентам.
Случаев аварийного загрязнения воздуха не зафиксировали.
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