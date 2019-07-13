Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:29, 13 июля 2019 393
 0    0

В Рязани поймали группу «закладчиков»

В Рязани поймали группу «закладчиков»

В Рязани пресекли деятельность группы «закладчиков» наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Специалисты УНК вычислили представителей интернет-магазина, которые организовывали «закладки» и через них сбывали запрещенные вещества.

Во время специальной операции на разных улицах города почти в одно время задержали 31-летнюю неработающую рязанку и 25-летнего молодого человека.

При досмотре у женщины нашли свертки с «синтетикой», а у ее напарника синтетическую соль и гашиш.

«Закладки», ранее сделанные злоумышленниками нашли на Голенчинском шоссе.

Всего полиция изъяла 22 грамма «синтетики» и два грамма гашиша, приготовленных для продажи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемых заключили под стражу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 71 804
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 54 959
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 33 791
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 122
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
10:45, 8 июля 2019 23 609
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
Все новости
Форум