В Рязани поймали группу «закладчиков»

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В Рязани пресекли деятельность группы «закладчиков» наркотиков. Об этом сообщила
Специалисты УНК вычислили представителей интернет-магазина, которые организовывали «закладки» и через них сбывали запрещенные вещества.
Во время специальной операции на разных улицах города почти в одно время задержали 31-летнюю неработающую рязанку и 25-летнего молодого человека.
При досмотре у женщины нашли свертки с «синтетикой», а у ее напарника синтетическую соль и гашиш.
«Закладки», ранее сделанные злоумышленниками нашли на Голенчинском шоссе.
Всего полиция изъяла 22 грамма «синтетики» и два грамма гашиша, приготовленных для продажи.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемых заключили под стражу.
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