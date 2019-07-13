В Рязани подвели итоги ликвидации пожара в Рыбновском районе

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В пятницу, 12 июля, губернатор Николай Любимов, зампред регионального правительства Анна Рослякова и начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов провели заседание по предупреждению и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщил
На встрече обсудили итоги ликвидации
Любимов, отметил, что необходимо не допускать природные пожары на территории области.
«Тем не менее, необходимо еще раз рассмотреть конкретные меры по недопущению природных пожаров на территории области и оперативной их ликвидации», — сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что необходимо проводить профилактики с населением. Он отметил, что особое внимание нужно уделить социально незащищенным слоям населения.
Также Любимов поручил обратить внимание на надежность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Рязанской области.
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