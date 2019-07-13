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13:31, 13 июля 2019 189
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В Рязани подвели итоги ликвидации пожара в Рыбновском районе

В Рязани подвели итоги ликвидации пожара в Рыбновском районе

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В пятницу, 12 июля, губернатор Николай Любимов, зампред регионального правительства Анна Рослякова и начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов провели заседание по предупреждению и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили итоги ликвидации пожара в Рыбновском районе, который возник при стрельбах на полигоне в Сельцах.

Любимов, отметил, что необходимо не допускать природные пожары на территории области.

«Тем не менее, необходимо еще раз рассмотреть конкретные меры по недопущению природных пожаров на территории области и оперативной их ликвидации», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что необходимо проводить профилактики с населением. Он отметил, что особое внимание нужно уделить социально незащищенным слоям населения.

Также Любимов поручил обратить внимание на надежность гидротехнических сооружений, расположенных на территории Рязанской области.


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