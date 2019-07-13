В Рязани изъяли почти 80 литров нелегального алкоголя

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За сутки в Рязани изъяли 77 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщила
В пятницу, 12 июля, сотрудники полиции провели рейд по нестационарным торговым объектам и выявили четыре факта незаконной продажи алкоголя.
В отношении собственников в мэрию направили письма с целью расторжения договора на размещение торгового объекта.
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