Штраф за установку «нестандартных» дорожных знаков отменили

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Московский городской суд отменил ранее вынесенное решение о штрафе Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на «нескоростных» улицах. Об этом передает
Как ранее сообщал «
Решение обжаловали в суде, который определил, что спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного в ноябре 2017 года.
Документом закрепляется право городов использовать знаки размером 500×500 мм на «нескоростных» улицах.
Госавтоинспекция пояснила, что он носит рекомендательный характер и не должен противоречить национальным стандартам.
Как решили в суде, положения можно применят одновременно с национальными стандартами без согласования с ГИБДД.
В описанном случае знаки 500×500 мм установили на улице, где скорость ограничена до 60 километров в час, а также были хорошо видны освещены.
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