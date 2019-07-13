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10:21, 13 июля 2019 409
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Штраф за установку «нестандартных» дорожных знаков отменили

Штраф за установку «нестандартных» дорожных знаков отменили

Московский городской суд отменил ранее вынесенное решение о штрафе Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера на «нескоростных» улицах. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Как ранее сообщал «Коммерсант», в 2018 году ГИБДД и ЦОДД начали спор из-за того, что московская мэрия установила знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» уменьшенного размера, а также объединенный указатель «Парковка для инвалидов», который, согласно стандарту, обозначается двумя знаками.

Решение обжаловали в суде, который определил, что спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного в ноябре 2017 года.

Документом закрепляется право городов использовать знаки размером 500×500 мм на «нескоростных» улицах.

Госавтоинспекция пояснила, что он носит рекомендательный характер и не должен противоречить национальным стандартам.

Как решили в суде, положения можно применят одновременно с национальными стандартами без согласования с ГИБДД.

В описанном случае знаки 500×500 мм установили на улице, где скорость ограничена до 60 километров в час, а также были хорошо видны освещены.


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