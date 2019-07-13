Россияне рассказали об автомобиле мечты

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Эксперты «АвтоСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.ru выяснили, о каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году. Итоги исследования опубликованы на
По результатам опроса, большинство россиян (55%) мечтают о кроссовере или внедорожнике. За год выросло число поклонников полного привода — его выбрали 78% опрошенных. 70% предпочитают автоматическую коробку передач.
Также больше половины опрошенных (53%) выбрали автомобиль с бензиновым двигателем. Большинство голосов досталось машинам с отдачей 150-200 лошадиных сил.
Среди обязательных опций в «автомобиле мечты» должны быть подушки безопасности (90%), ABS (86%), обогрев зеркал (82%), климат-контроль (80%) и обогрев сидений (79%).
При этом, цвет значения для россиян не имеет. Такой ответ выбрали 34% опрошенных.
По мнению большинства «автомобиль мечты» не должен стоить выше 1,5 млн рублей.
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