Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 13 июля 2019 271
 0    0

Полиция задержала подозреваемых в краже колбасы и водки из рязанских магазинов

Полиция задержала подозреваемых в краже колбасы и водки из рязанских магазинов

В Рязани и Рыбновском районе возбудили уголовные дела в отношении двух мужчин, которых не первый раз поймали на кражах из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани задержали 54-летнего местного жителя, который пронес мимо кассы сетевого супермаркета две палки вареной колбасы на сумму 245 рублей.

В Рыбновском районе поймали 29-летнего жителя райцентра, который украл из магазина бутылку водки на сумму 159 рублей.

Ранее мужчины уже получали административные наказания за мелкие хищения.

Теперь в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 158.1 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 71 804
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 54 960
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 33 791
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 122
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
10:45, 8 июля 2019 23 611
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
Все новости
Форум