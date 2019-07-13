Полиция задержала подозреваемых в краже колбасы и водки из рязанских магазинов

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В Рязани и Рыбновском районе возбудили уголовные дела в отношении двух мужчин, которых не первый раз поймали на кражах из магазинов. Об этом сообщила
В Рязани задержали 54-летнего местного жителя, который пронес мимо кассы сетевого супермаркета две палки вареной колбасы на сумму 245 рублей.
В Рыбновском районе поймали 29-летнего жителя райцентра, который украл из магазина бутылку водки на сумму 159 рублей.
Ранее мужчины уже получали административные наказания за мелкие хищения.
Теперь в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 158.1 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до года.
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