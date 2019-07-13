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Фестиваль «Небо России-2019» пройдет в Рязанском кремле. Об этом «
Открытие фестиваля запланировано на вечер 13 августа. Вечернее свечение аэростатов проведут вечером 17 августа. Вход на мероприятия свободный.
Напомним, «Небо России-2019» пройдет в Рязани с 12 по 18 августа.
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