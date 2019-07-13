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12:26, 13 июля 2019 234
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«Небо России-2019» пройдет в Рязанском кремле

«Небо России-2019» пройдет в Рязанском кремле

Фестиваль «Небо России-2019» пройдет в Рязанском кремле. Об этом «ВКонтакте» сообщили организаторы.

Открытие фестиваля запланировано на вечер 13 августа. Вечернее свечение аэростатов проведут вечером 17 августа. Вход на мероприятия свободный.

Напомним, «Небо России-2019» пройдет в Рязани с 12 по 18 августа.


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