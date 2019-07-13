Дожди продолжаются. Прогноз погоды на рабочую неделю в Рязанской области

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На следующей неделе в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 15 июля, в регионе ожидаются небольшие дожди, до +10 градусов. Днем облачная погода, дождь, до +20 градусов.
В ночь на вторник ожидается до +11 градусов. Днем солнечно, + 22 градуса.
Ночью в среду, 17 июля, будет до +13 градусов, ожидается дождь. Днем также возможны осадки, до +21 градуса.
В ночь на четверг, 18 июля, синоптики пообещали до +14 градусов, дождь. Днем +23 градуса и небольшой дождь.
В ночь на пятницу похолодает до +11 градусов. Днем облачно, до +20 градусов.
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