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19:48, 12 июля 2019 87
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За шесть месяцев 2019 года на рязанских дорогах погибли пять детей

За шесть месяцев 2019 года на рязанских дорогах погибли пять детей

За шесть месяцев 2019 года на дорогах Рязанской области зафиксировали 134 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 162 ребенка получили травмы, пять — погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Из этого числа 39 ДТП зафиксировали с участием детей-пешеходов, в которых травмы получили 42 ребенка. Случаев гибели не зарегистрировали.

С участием несовершеннолетних водителей за шесть месяцев произошло 15 ДТП, в которых 14 несовершеннолетних получили травмы, погиб один ребенок.

74 ДТП произошло с участием детей-пассажиров. В них пострадали 92 несовершеннолетних, четверо — погибли.


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