За шесть месяцев 2019 года на рязанских дорогах погибли пять детей

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За шесть месяцев 2019 года на дорогах Рязанской области зафиксировали 134 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 162 ребенка получили травмы, пять — погибли. Об этом сообщила
Из этого числа 39 ДТП зафиксировали с участием детей-пешеходов, в которых травмы получили 42 ребенка. Случаев гибели не зарегистрировали.
С участием несовершеннолетних водителей за шесть месяцев произошло 15 ДТП, в которых 14 несовершеннолетних получили травмы, погиб один ребенок.
74 ДТП произошло с участием детей-пассажиров. В них пострадали 92 несовершеннолетних, четверо — погибли.
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