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Выставка-поиск дома для собак пройдет в Лесопарке в субботу, 13 июля. Об этом сообщили организаторы.
Выставка пройдет с 10:00 до 14:00.
В программе выставки:
Подробности по телефону:
Напомним, выставка должна была пройти в прошлую субботу, но ее
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