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20:37, 12 июля 2019 114
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Выставка-поиск дома для собак пройдет в Лесопарке в субботу

Выставка-поиск дома для собак пройдет в Лесопарке в субботу

Выставка-поиск дома для собак пройдет в Лесопарке в субботу, 13 июля. Об этом сообщили организаторы.

Выставка пройдет с 10:00 до 14:00.

В программе выставки:

  • выставка собак, которые ищут дом;
  • выступления обученных собак под руководством кинолога;
  • конкурсы для гостей с животными — послушание и конкурс костюмов;
  • конкурсы для детей и взрослых;
  • благотоврительная барахолка.

Подробности по телефону: +7 (903) 640-78-88.

Напомним, выставка должна была пройти в прошлую субботу, но ее отменили из-за дождя.


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