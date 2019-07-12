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11:38, 12 июля 2019 132
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Во Владимире мужчина украл с городских улиц четырнадцать туй

Во Владимире мужчина украл с городских улиц четырнадцать туй

Фото: Pixabay.com

Во Владимире мужчина украл с городских улиц четырнадцать туй. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник вырывал из земли растения, прятал их в мусорные пакеты и хранил дома, чтобы затем продать на рынке. С 28 июня по 1 июля он украл четырнадцать кустарников на 40 тысяч рублей.

Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения. Его задержали после очередного преступления.

Несколько кустарников вернули собственникам.

На 29-летнего владимирца завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).


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