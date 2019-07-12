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Фото: Pixabay.com
Во Владимире мужчина украл с городских улиц четырнадцать туй. Об этом
Злоумышленник вырывал из земли растения, прятал их в мусорные пакеты и хранил дома, чтобы затем продать на рынке. С 28 июня по 1 июля он украл четырнадцать кустарников на 40 тысяч рублей.
Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения. Его задержали после очередного преступления.
Несколько кустарников вернули собственникам.
На 29-летнего владимирца завели уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).
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