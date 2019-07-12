Владимирские школьники получили «серебро» на Всероссийской робототехнической олимпиаде

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Фото: Pixabay.com
Владимирские школьники Всеволод Ильин, Захар Кузьмин и Илья Холодилов получили «серебро» на Всероссийской робототехнической олимпиаде Innopolis Open Robotics. Об этом
Команда технопарка «Кванториум-33» «Red Owls» соревновалась в номинации «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты (13-18 лет)». Также на олимпиаде были еще две владимирские команды. Они выступали в номинациях «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы (9-11 классы)» и «Основная категория (16-19 лет)».
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