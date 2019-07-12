В Туле работники салона сотовой связи украли с карты клиентки десять тысяч

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Фото: Pixabay.com
В Туле работники салона сотовой связи украли у клиентки десять тысяч рублей. Об этом
В полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что забыла банковскую карту в салоне сотовой связи по улице Первомайской. Через некоторое время у нее списали десять тысяч. Оперативники установили, что деньги украли два продавца.
Мужчины 26 и 25 лет признались. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»).
Похищенные деньги изъяли и вернули горожанке.
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