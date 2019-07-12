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В Тамбовской области задержали двоих мужчин с поддельными пятитысячными купюрами. Об этом
Злоумышленники расплачивались фальшивыми деньгами в магазинах. Во время обысков у них нашли одиннадцать пятитысячных банкнот.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 185 УК («Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Мужчин арестовали. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
«В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Тамбовской области», — отметили в пресс-службе.
Фото тамбовского УМВД
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