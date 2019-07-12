В Тамбове при столкновении «Опеля» и «ВАЗа» пострадали два человека

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В Тамбове при столкновении Opel Astra и «ВАЗ-21099» пострадали два человека. Об этом
Авария произошла в четверг, 11 июля, в 7:50 у дома №87 на улице Железнодорожной. При выезде с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке Opel столкнулся с машиной, которой управлял 27-летний мужчина.
За рулем Opel была женщина 1989 года рождения.
Водителей госпитализировали.
Фото с сайта тамбовсокго УМВД
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