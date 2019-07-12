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11:01, 12 июля 2019 381
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В Шацке сотрудница банка украла более четырех миллионов

В Шацке сотрудница банка украла более четырех миллионов

В Шацке сотрудница банка украла более четырех миллионов, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Местная жительница занимала должность руководителя дополнительного офиса банка. Женщина украла деньги, которые находились на счетах вкладчиков. Также были похищены средства, передаваемые ей клиентами для внесения на открытые ими счета.

Сотрудница украла деньги банка, используя доверие подчиненных. Она составляла документы с поддельными подписями.

По факту возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На имущество обвиняемой наложили арест. Материалы дела направили в суд.


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