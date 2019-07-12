В Рязанской области пропал 40-летний мужчина

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В Рязанской области пропал 40-летний Сергей Кузькин, сообщили
С 4 июля 2019 года его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.
Был одет: светло-серая футболка в полоску, зеленые брюки, светло-коричневые ботинки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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