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10:59, 12 июля 2019 648
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В Рязанской области пропал 40-летний мужчина

В Рязанской области пропал 40-летний мужчина

В Рязанской области пропал 40-летний Сергей Кузькин, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

С 4 июля 2019 года его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

Был одет: светло-серая футболка в полоску, зеленые брюки, светло-коричневые ботинки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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