В Рязанской области безработный мужчина угрожал убить 61-летнюю мать сковородкой

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В Ряжске полиция утихомирила мужчину, который угрожал убить 61-летнюю мать чугунной сковородкой. Об этом сообщила
Сообщение в дежурную часть поступило от жительницы Ряжска, которая сообщила дежурному, что нетрезвый сын угрожает убить ее чугунной сковородкой.
Полиция выяснила, что 38-летний мужчина долгое время не работает и часто злоупотребляет спиртным.
Пенсионерка, увидев сына в состоянии сильного алкогольного опьянения, стала порицать его и пыталась убедить устроиться на работу, и бросить употреблять спиртное.
Злоумышленник, не желая слушать нравоучения матери, схватился за сковороду и начал угрожать женщине убийством.
Участковые, прибывшие на место, утихомирили мужчину. Сковороду изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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