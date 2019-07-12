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12:50, 12 июля 2019 218
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В Рязанской области безработный мужчина угрожал убить 61-летнюю мать сковородкой

В Рязанской области безработный мужчина угрожал убить 61-летнюю мать сковородкой

В Ряжске полиция утихомирила мужчину, который угрожал убить 61-летнюю мать чугунной сковородкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение в дежурную часть поступило от жительницы Ряжска, которая сообщила дежурному, что нетрезвый сын угрожает убить ее чугунной сковородкой.

Полиция выяснила, что 38-летний мужчина долгое время не работает и часто злоупотребляет спиртным.

Пенсионерка, увидев сына в состоянии сильного алкогольного опьянения, стала порицать его и пыталась убедить устроиться на работу, и бросить употреблять спиртное.

Злоумышленник, не желая слушать нравоучения матери, схватился за сковороду и начал угрожать женщине убийством.

Участковые, прибывшие на место, утихомирили мужчину. Сковороду изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.


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