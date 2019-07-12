В рязанском политехе прошел шестидесятый выпуск. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В рязанском политехническом институте прошел шестидесятый выпуск. Торжество провели перед Успенским собором кремля, в пятницу, 12 июля.
С успешным окончанием учебы рязанцев поздравили глава региона Николай Любимов, председатель облдумы Аркадий Фомин, глава гордумы Юлия Рокотянская, а также и.о. руководителя администрации Рязани Елена Сорокина.
В этом году вуз выпустил 351 специалиста, 36 выпускников окончили учебу с отличием.
По словам Любимова, институт умело сочетает традиции и новаторство.
«Уровень обучения в вузе позволит вам проявить себя лучшим образом в жизни. Благодаря развитию связи между наукой и производством у вас есть возможность стать профессионалами, создавать новое для региона», — подчеркнул Любимов, выразив надежду на то, что выпускники вуза останутся работать в области.
От имени депутатов гордумы и от себя лично Юлия Рокотянская поблагодарила руководство вуза за деловые отношения, поддерживаемые между институтом, властью и работодателями.
© RZN.info
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