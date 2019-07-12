В Рязани мужчина упал с высоты третьего этажа

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Фото: Ru.wikipedia.org
В пятницу, 12 июля, в Рязани мужчина упал со строительных лесов с высоты третьего этажа. Инцидент произошел на улице Высоковольтной.
В региональном минздраве RZN.info рассказали, что 37-летнего пострадавшего госпитализировали в ОКБ. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации с различными травмами.
«Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление», — уточнили в пресс-службе.
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