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15:52, 12 июля 2019 1 066
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В Рязани мужчина упал с высоты третьего этажа 1

В Рязани мужчина упал с высоты третьего этажа

Фото: Ru.wikipedia.org

В пятницу, 12 июля, в Рязани мужчина упал со строительных лесов с высоты третьего этажа. Инцидент произошел на улице Высоковольтной.

В региональном минздраве RZN.info рассказали, что 37-летнего пострадавшего госпитализировали в ОКБ. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации с различными травмами.

«Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление», — уточнили в пресс-службе.


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