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В областном онкоцентре пациенту с меланомой удалили лимфоузлы. Об этом сообщила
Отмечается, что операция длилась около трех часов, врачи удалили 19 лимфоузлов. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.
Как отметил врач 2-го онкологического отделения ГБУ РО ОКОД Евгений Головкин, пациент в течение года пройдет иммунотерапию.
В медучреждении подчеркнули, что меланома образуется из-за ультрафиолетового излучения. На ее рост влияет частота пребывания на солнце.
В зоне риска — люди со светлой кожей, голубым цветом глаз, русыми и рыжими волосами.
Специалисты рекомендуют не забывать о мерах безопасности, отправляясь в отпуск, и напоминают, что южное солнце крайне вредно для жителей средних широт.
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