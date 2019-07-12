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11:41, 12 июля 2019 233
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В областном онкоцентре пациенту с меланомой удалили лимфоузлы

В областном онкоцентре пациенту с меланомой удалили лимфоузлы

В областном онкоцентре пациенту с меланомой удалили лимфоузлы. Об этом сообщила группа медучреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что операция длилась около трех часов, врачи удалили 19 лимфоузлов. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии.

Как отметил врач 2-го онкологического отделения ГБУ РО ОКОД Евгений Головкин, пациент в течение года пройдет иммунотерапию.

В медучреждении подчеркнули, что меланома образуется из-за ультрафиолетового излучения. На ее рост влияет частота пребывания на солнце.

В зоне риска — люди со светлой кожей, голубым цветом глаз, русыми и рыжими волосами.

Специалисты рекомендуют не забывать о мерах безопасности, отправляясь в отпуск, и напоминают, что южное солнце крайне вредно для жителей средних широт.


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