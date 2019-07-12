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11:53, 12 июля 2019 129
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На жительницу Мичуринска завели дело за проданную подростку бутылку алкоголя

На жительницу Мичуринска завели дело за проданную подростку бутылку алкоголя

Фото: Pixabay.com

В Мичуринске на продавца палатки завели дело за незаконную торговлю спиртным. Об этом сообщила пресс-служба тамбовского УМВД.

Палатка находится на улице Лермонтова. Женщина 1985 года рождения продала спиртное 14-летнему подростку. При этом ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение закона.

На тамбовчанку завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.


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