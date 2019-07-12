На жительницу Мичуринска завели дело за проданную подростку бутылку алкоголя

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Мичуринске на продавца палатки завели дело за незаконную торговлю спиртным. Об этом
Палатка находится на улице Лермонтова. Женщина 1985 года рождения продала спиртное 14-летнему подростку. При этом ее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение закона.
На тамбовчанку завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Почтовой загорелась кальянная
|
cледующая новость →В областном онкоцентре пациенту с меланомой удалили лимфоузлы
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.