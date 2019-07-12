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Фото: Pixabay.com
В Мичуринске из автомастерской угнали машину. Об этом
41-летний мужчина отогнал для ремонта Opel в мастерскую на улице Луговой. Он оставил для специалистов ключи в замке зажигания. Через несколько дней тамбованин решил проверить, как идут работы, но не нашел машину на стоянке.
Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленников. Ими оказались юноши 19 и 18 лет. Первый из них работает мастерской, из которой пропал Opel.
«По словам задержанных, они воспользовались служебным положением, чтобы покататься, но цели красть авто у них не было», — рассказали в полиции.
Автомобиль в технически исправном состоянии изъяли и вернули владельцу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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