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16:38, 12 июля 2019 167
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В Мичуринске из автомастерской угнали машину

В Мичуринске из автомастерской угнали машину

Фото: Pixabay.com

В Мичуринске из автомастерской угнали машину. Об этом сообщила пресс-служба тамбовского УМВД.

41-летний мужчина отогнал для ремонта Opel в мастерскую на улице Луговой. Он оставил для специалистов ключи в замке зажигания. Через несколько дней тамбованин решил проверить, как идут работы, но не нашел машину на стоянке.

Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленников. Ими оказались юноши 19 и 18 лет. Первый из них работает мастерской, из которой пропал Opel.

«По словам задержанных, они воспользовались служебным положением, чтобы покататься, но цели красть авто у них не было», — рассказали в полиции.

Автомобиль в технически исправном состоянии изъяли и вернули владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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