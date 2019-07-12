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16:40, 12 июля 2019 148
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В магазине на улице Новоселов продавали подделки известных брендов

В магазине на улице Новоселов продавали подделки известных брендов

В магазине на улице Новоселов продавали подделки известных брендов. Нарушения выявили во время рейда, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В торговой точке обнаружили 18 маек, четыре бейсболки и один чемодан «с признаками контрафактности».

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное расследование по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.


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