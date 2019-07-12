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Фото: Pixabay.com
В Липецкой области поймали педофила. Его искали более года,
По данным следствия, с июля по октябрь 2017 года мужчина развратил четырех школьниц в возрасте от 13 до 16 лет. Он заманивал девушек в квартиру или ловил в лесопосадках.
Ранее 42-летнего мужчину судили за убийство любовницы.
Злоумышленник признался. Его вину также подтверждают собранные доказательства и экспертизы.
На липчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста»), части 3 статьи 135 УК («Развратные действия в отношении несовершеннолетней»).
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