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13:34, 12 июля 2019 55
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В Липецкой области поймали педофила

В Липецкой области поймали педофила

Фото: Pixabay.com

В Липецкой области поймали педофила. Его искали более года, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, с июля по октябрь 2017 года мужчина развратил четырех школьниц в возрасте от 13 до 16 лет. Он заманивал девушек в квартиру или ловил в лесопосадках.

Ранее 42-летнего мужчину судили за убийство любовницы.

Злоумышленник признался. Его вину также подтверждают собранные доказательства и экспертизы.

На липчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста»), части 3 статьи 135 УК («Развратные действия в отношении несовершеннолетней»).


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