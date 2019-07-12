Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:49, 12 июля 2019 255
 0    0

В Липецкой области «КамАЗ» врезался в «десятку»

В Липецкой области «КамАЗ» врезался в «десятку»

В Липецкой области «КамАЗ» врезался в «десятку». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 12 июля, в 8:00 на трассе Становое — Троекурово — Лебедянь в Краснинском районе. Предварительно, 58-летний водитель «КамАЗа» нарушил очередность проезда на перекрестке и столкнулся с «ВАЗ-2110». За рулем легковой машины был 21-летний юноша.

Судя по фотографии, от удара «ВАЗ» улетел в кювет.

В аварии пострадал 35-летний пассажир «десятки». Его госпитализировали.

Фото липецкого УМВД


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 67 568
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 46 811
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 341
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 314
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 939
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум