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В Липецкой области «КамАЗ» врезался в «десятку». Об этом
Авария произошла в пятницу, 12 июля, в 8:00 на трассе Становое — Троекурово — Лебедянь в Краснинском районе. Предварительно, 58-летний водитель «КамАЗа» нарушил очередность проезда на перекрестке и столкнулся с «ВАЗ-2110». За рулем легковой машины был 21-летний юноша.
Судя по фотографии, от удара «ВАЗ» улетел в кювет.
В аварии пострадал 35-летний пассажир «десятки». Его госпитализировали.
Фото липецкого УМВД
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