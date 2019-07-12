В Канищеве столкнулись «Гранта» и «Логан». Фото

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Днем в пятницу, 12 июля, на улице Бирюзова столкнулись Lada Granta и Renault Logan. На место ДТП приехала скорая.
По предварительной информации, госпитализирована девушка, находившаяся за рулем Lada Granta. Водитель Logan поворачивал и не уступил дорогу второй машине.
Автомобили получили механические повреждения.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии движение затруднено на улице Бирюзова и проезде Шабулина. Скорость движения не превышает семи километров в час.
Официальной информации о ДТП пока нет.
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