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14:57, 12 июля 2019 320
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В Канищеве столкнулись «Гранта» и «Логан». Фото

В Канищеве столкнулись «Гранта» и «Логан». Фото

Днем в пятницу, 12 июля, на улице Бирюзова столкнулись Lada Granta и Renault Logan. На место ДТП приехала скорая.

По предварительной информации, госпитализирована девушка, находившаяся за рулем Lada Granta. Водитель Logan поворачивал и не уступил дорогу второй машине.

Автомобили получили механические повреждения.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии движение затруднено на улице Бирюзова и проезде Шабулина. Скорость движения не превышает семи километров в час.

Официальной информации о ДТП пока нет.


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