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В Калужской области наградили подростков, которые спасли едва не выпавшего из окна ребенка. Об этом
4 июля в городе Балабаново-1 девятиклассники Станислав Аристархов и Матвей Павлов косили траву около дома и заметили, что на подоконнике второго этажа сидит мальчик, свесив ноги на улицу. Один пятнадцатилетний подросток страховал ребенка снизу, второй залез на козырек подъезда, с него — на газовую трубу и толкнул мальчика в квартиру.
«Позволять ребенку подходить к открытому окну недопустимо — это как нигде знают в Следственном комитете, -говорится в сообщении. — Следователи очень озадачены фактами травмирования детей при выпадении из окон».
Руководитель калужского следкома Дмитрий Анненков вручил подросткам благодарственные письма за «проявленные мужество и решительность».
Фото калужского следкома
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