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В Калуге закрыли наркопритон. Он находился в одной из квартир жилого дома в районе сквера Мира,
В полиции рассказали, что квартира принадлежит ранее судимому за имущественное преступление мужчине 1966 года рождения и его сожительнице 1977 года рождения. У женщины есть судимость за незаконный оборот наркотиков.
Дома у злоумышленников нашли несколько использованных шприцов.
На калужан завели уголовное дело по части 2 статьи 232 УК («"Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Им грозит до шести лет тюрьмы.
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