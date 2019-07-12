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9:56, 12 июля 2019 123
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В Калуге закрыли наркопритон

В Калуге закрыли наркопритон

В Калуге закрыли наркопритон. Он находился в одной из квартир жилого дома в районе сквера Мира, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что квартира принадлежит ранее судимому за имущественное преступление мужчине 1966 года рождения и его сожительнице 1977 года рождения. У женщины есть судимость за незаконный оборот наркотиков.

Дома у злоумышленников нашли несколько использованных шприцов.

На калужан завели уголовное дело по части 2 статьи 232 УК («"Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Им грозит до шести лет тюрьмы.


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