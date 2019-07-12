Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:56, 12 июля 2019 265
 0    0

В Грязях в аварии со скутером пострадала девушка

В Грязях в аварии со скутером пострадала девушка

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Грязях в аварии со скутером пострадала девушка. Об этом сообщила пресс-служба липецкого УМВД.

ДТП произошло в четверг, 11 июля, в 12:30 на улице Гагарина. Предварительно, 30-летний водитель «ВАЗ-2114» нарушил очередность проезда и столкнулся со скутером, которым управлял 16-летний подросток.

18-летняя пассажирка юноши получила травмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
23 часа назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 67 568
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 46 809
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 341
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 314
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 939
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум