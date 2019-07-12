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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Грязях в аварии со скутером пострадала девушка. Об этом
ДТП произошло в четверг, 11 июля, в 12:30 на улице Гагарина. Предварительно, 30-летний водитель «ВАЗ-2114» нарушил очередность проезда и столкнулся со скутером, которым управлял 16-летний подросток.
18-летняя пассажирка юноши получила травмы.
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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.