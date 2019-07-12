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9:36, 12 июля 2019 197
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В День города для липчан устроят авиашоу

В День города для липчан устроят авиашоу

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В День города, 20 июля, для липчан устроят авиашоу. Оно начнется в 12:00 и продлится 23 минуты, сообщил сайт администрации.

Четыре экипажа пилотажной группы «Соколы России» липецкого авиацентра на боевых самолетах Су-27 выступят над набережной. Горожане также увидят выступления десяти парашютистов, среди которых будут сербские спортсмены. Они приедут в рамках Года Российско-Сербской дружбы.

На набережной в 11:00 начнется детский праздник. В течение дня там также пройдет чемпионат по пляжному волейболу и показательная регата.


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