В День города для липчан устроят авиашоу

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В День города, 20 июля, для липчан устроят авиашоу. Оно начнется в 12:00 и продлится 23 минуты,
Четыре экипажа пилотажной группы «Соколы России» липецкого авиацентра на боевых самолетах Су-27 выступят над набережной. Горожане также увидят выступления десяти парашютистов, среди которых будут сербские спортсмены. Они приедут в рамках Года Российско-Сербской дружбы.
На набережной в 11:00 начнется детский праздник. В течение дня там также пройдет чемпионат по пляжному волейболу и показательная регата.
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