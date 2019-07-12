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17:14, 12 июля 2019 185
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В аварии на улице Бирюзова пострадала девушка

В аварии на улице Бирюзова пострадала девушка

В аварии с участием Lada Granta и Renault Logan на улице Бирюзова пострадала 22-летняя девушка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 14:15 в пятницу, 12 июля, вблизи дома №1-г на улице Бирюзова.

По предварительной информации, 22-летний водитель Lada Granta при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Renault Logan, двигавшемся во встречном направлении. За рулем иномарки находилась 22-летняя рязанка.

В результате аварии девушка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.


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