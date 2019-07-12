В аварии на улице Бирюзова пострадала девушка

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В аварии с участием Lada Granta и Renault Logan на улице Бирюзова пострадала 22-летняя девушка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, 22-летний водитель Lada Granta при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Renault Logan, двигавшемся во встречном направлении. За рулем иномарки находилась 22-летняя рязанка.
В результате аварии девушка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
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