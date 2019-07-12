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22:32, 12 июля 2019 302
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Улицу Интернациональную затопило

Улицу Интернациональную затопило

В Рязани затопило улицу Интернациональную. Фото опубликовано «ВКонтакте».

Как отметил автор сообщения, по улице не может проехать транспорт.

«Лучше объехать от греха подальше по Бирюзова. Машины тонут, автобусы разворачиваются, троллейбус просто встал», — говорится в посте.

Фото Насти Куликовой


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