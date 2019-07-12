Улицу Интернациональную затопило

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В Рязани затопило улицу Интернациональную. Фото опубликовано «ВКонтакте».
Как отметил автор сообщения, по улице не может проехать транспорт.
«Лучше объехать от греха подальше по Бирюзова. Машины тонут, автобусы разворачиваются, троллейбус просто встал», — говорится в посте.
Фото
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