У рязанца украли кошелек с золотым кольцом

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У рязанца украли кошелек, в котором были деньги, банковские карты и обручальное золотое кольцо. Об этом «ВКонтакте»
По информации женщины, мужчина потерял кошелек в субботу, 6 июля, в промежутке между 20:00 и 20:30 в Приокском.
Она отметила, что банковскими картами уже пыталась воспользоваться неизвестная женщина я в магазине в Горроще. У пострадавших есть видео камеры наблюдения из магазина.
«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении кольца или узнали женщину на видео, то пишите мне в
Она также подчеркнула, что готова выкупить кольцо.
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