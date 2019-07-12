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21:28, 12 июля 2019 72
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У рязанца украли кошелек с золотым кольцом

У рязанца украли кошелек с золотым кольцом

У рязанца украли кошелек, в котором были деньги, банковские карты и обручальное золотое кольцо. Об этом «ВКонтакте» сообщила его жена.

По информации женщины, мужчина потерял кошелек в субботу, 6 июля, в промежутке между 20:00 и 20:30 в Приокском.

Она отметила, что банковскими картами уже пыталась воспользоваться неизвестная женщина я в магазине в Горроще. У пострадавших есть видео камеры наблюдения из магазина.

«Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении кольца или узнали женщину на видео, то пишите мне в личные сообщения или звоните +7 (953) 737-05-84», — добавила рязанка.

Она также подчеркнула, что готова выкупить кольцо.


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