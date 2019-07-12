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10:22, 12 июля 2019 78
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Тамбовские супруги убили пенсионерку и забрали ее золотые украшения

Тамбовские супруги убили пенсионерку и забрали ее золотые украшения

Супруги из Рассказовского района убили пенсионерку и забрали ее золотые украшения. Об этом сообщили в тамбовском следкоме.

Тело 64-летней пенсионерки с многочисленными повреждениями головы нашли 9 декабря 2018 года во дворе ее дома. Следователи установили, что накануне к пожилой женщине пришла пара односельчан. Хозяйка попыталась выгнать пьяных гостей, а они несколько раз ударили ее по голове принесенным с собой топором. После этого злоумышленники обыскали дом и забрали золотые украшения, деньги и телефон.

В этот же день супруги сдали украшения в ломбард, после чего добрались до Москвы, где в арендованной квартире их задержали полицейские.

На 33-летнего мужчину и 30-летнюю женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство») и части 4 статьи 162 УК («Разбой»).

Фото тамбовского следкома


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