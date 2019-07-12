Тамбовчанка на «Тойте» сбила девятилетнюю девочку

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Тамбовчанка на Toyta Camry сбила девятилетнюю девочку. Об этом
Авария произошла в четверг, 11 июля, в 17:05 на пересечении улиц Пролетарской и Карла Маркса. За рулем машины была женщина 1967 года рождения.
Отмечается, что девочка переходила дорогу по регулируемой «зебре».
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