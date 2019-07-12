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10:07, 12 июля 2019 117
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Стадион Военного городка в Липецке подготовили для обустройства футбольного поля

Стадион Военного городка в Липецке подготовили для обустройства футбольного поля

Стадион Военного городка в Липецке подготовили для обустройства футбольного поля. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил сайт администрации города.

Строители завершили подготовительные работы: разровняли площадку, сделали дренажную «подушку» из щебня и песка, чтобы на поле не было сырости. Рабочие также залили фундамент административного здания, где будут кабинеты и раздевалки.

С дизайном трибун и местом их размещения пока не определились.

На следующей неделе строители начнут обустраивать искусственный газон. По его периметру появятся беговые дорожки с безопасным полимерным покрытием.

Напомним, заброшенный стадион решили привести в порядок в апреле. Ожидается, что работы закончат к сентябрю.


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