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Стадион Военного городка в Липецке подготовили для обустройства футбольного поля. Об этом в пятницу, 12 июля,
Строители завершили подготовительные работы: разровняли площадку, сделали дренажную «подушку» из щебня и песка, чтобы на поле не было сырости. Рабочие также залили фундамент административного здания, где будут кабинеты и раздевалки.
С дизайном трибун и местом их размещения пока не определились.
На следующей неделе строители начнут обустраивать искусственный газон. По его периметру появятся беговые дорожки с безопасным полимерным покрытием.
Напомним, заброшенный стадион решили привести в порядок в апреле. Ожидается, что работы закончат к сентябрю.
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