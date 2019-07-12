Скопинец отсудил более 130 тысяч за упавшее на его машину дерево

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Скопинец через суд получил компенсацию за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщила
Известно, что мужчина припарковался у обочины. Из-за рухнувшего дерева автомобиль получил значительные механические повреждения.
Суд установил, что обязанность по содержанию этого участка дороги лежит на городском МБУ «Благоустройство».
В результате с администрации Скопина взыскали 130 694 рубля.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, в начале июня во дворе дома в центре Скопина старое
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