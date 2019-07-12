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14:03, 12 июля 2019 337
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Скопинец отсудил более 130 тысяч за упавшее на его машину дерево

Скопинец отсудил более 130 тысяч за упавшее на его машину дерево

Скопинец через суд получил компенсацию за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что мужчина припарковался у обочины. Из-за рухнувшего дерева автомобиль получил значительные механические повреждения.

Суд установил, что обязанность по содержанию этого участка дороги лежит на городском МБУ «Благоустройство».

В результате с администрации Скопина взыскали 130 694 рубля.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в начале июня во дворе дома в центре Скопина старое дерево рухнуло на две припаркованные машины. Одна из них получила серьезные повреждения.


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