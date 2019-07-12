«Северная компания» рассказала о преимуществах нового микрорайона за ледовым дворцом

Более трех тысяч рязанских семей стали жителями нового микрорайона «Северный», расположенного за ледовым дворцом. О преимуществах жизни в микрорайоне рассказали в пресс-службе рязанского застройщика «Северная компания».

«ЖК „Северный“ — новый молодой район от „Северной компании“. На площади в 50 гектаров запланировано строительство не только жилых домов, но и объектов социальной инфраструктуры, будет разбит парк», — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день ключи от квартир уже получили новоселы первого и второго корпуса «Северного», до конца года 2019 планируют сдать третий корпус ЖК, 16-этажный кирпичный дом с поквартирным отоплением. Также ведется строительство 4-го корпуса, монолитно-кирпичного дома с крышной котельной.

«Современные крышные котельные позволяют жильцам существенно экономить на отоплении. Так, плата за тепло для жильцов „Северного“ в 3-4 раза ниже, чем при центральном отоплении», —заявили в компании.

Зимой 2018 года в ЖК «Северный» заработал собственный торговый центр «Олимпийский» с продуктовым супермаркетом, магазинами бытовой химии и детскими товарами.

Кроме того, на территории ЖК «Северный» строится трехэтажный детский сад на 220 мест, завершить работы планируют до конца 2019 года.

Здание будущего детского сада спроектировала «Северная компания», земельный участок также предоставил застройщик.

«Запланировано строительство еще одного детского сада и общеобразовательной школы. В непосредственной близости от ЖК находятся крупные спорткомплексы с детскими и взрослыми секциями и тренажерными залами, ледовый дворец „Олимпийский“ и Академия тенниса имени Озерова, а также два естественных водоема», — отметили в пресс-службе.

Территория жилого комплекса охраняется и закрыта от посторонних. Для безопасной парковки действует пропускная система, которая исключает въезд чужого транспорта.

«ЖК „Северный“ первым в Рязани перешел на современную систему сбора и вывоза мусора — с использованием подземных бункеров. Один бункер вмещает до семи стандартных мусорных контейнеров, но занимает в разы меньше места во дворе дома, практически незаметен и гигиеничен — мусор не разносится ветром или птицами», — заявили представители застройщика.

В пресс-службе компании отметили, что на летний период на ряд квартир действуют скидки.

«Северная Компания» действует на рязанском рынке недвижимости с 1999 года. Застройщик предлагает квартиры в: