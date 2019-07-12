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15:28, 12 июля 2019 880
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Рязанка оказалась в рейтинге самых богатых депутатов и чиновников в России 1

Рязанка оказалась в рейтинге самых богатых депутатов и чиновников в России

Уроженка Рязанской области, занимающая должность депутата Московской областной думы, оказалась в рейтинге самых богатых депутатов и чиновников в России по версии Forbes.

48-летняя Алла Полякова расположилась на 89-месте. Ее доход составил 153,18 млн рублей.

Со второй половины 1990-х Полякова занимала руководящие должности в коммерческих предприятиях: была директором торгового дома «Марш» и ЗАО «Корпорации «Антей».


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