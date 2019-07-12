Рязанка оказалась в рейтинге самых богатых депутатов и чиновников в России

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Уроженка Рязанской области, занимающая должность депутата Московской областной думы, оказалась в рейтинге самых богатых депутатов и чиновников в России по версии
48-летняя Алла Полякова расположилась на 89-месте. Ее доход составил 153,18 млн рублей.
Со второй половины 1990-х Полякова занимала руководящие должности в коммерческих предприятиях: была директором торгового дома «Марш» и ЗАО «Корпорации «Антей».
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