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16:16, 12 июля 2019 194
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Рязанцев предупредили о дождях и грозах

Рязанцев предупредили о дождях и грозах

В пятницу, 12 июля, рязанцев предупредили об ухудшении погоды. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 12 июля, ночью и утром 13 июля на территории области ожидается гроза, местами сильный дождь, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Ночью и утром местами туман с видимостью 200-500 метров.


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